Arnaud Fradin & his Roots Combo - Steady rollin' man

Steady rollin' man

2017 - Mojo Hand Records

Membre de Malted Milk , Arnaud Fradin a fondé son Roots Combo , avec lequel il chant le blues d'antan et d'aujourd'hui, accompagné par des musiciens dans la maîtrise, sur 12 titres subtils et authentiques. L'album concerné, Steady rollin' man , suinte le vrai. Dans le sillage du premier morceau, éponyme, Fradin et ses acolytes se mettent en évidence, recourent à de légères touches afro et affichent un brio bluffant dans l'exécution de leur répertoire.





L'unité est de surcroît complète, la finesse des chansons se pare d'une énergie feutrée, d'un groove qui nous gagne (Two trains runnin'). Le chant est classieux, l'étoffage décisif. le groupe parvient à une parfaite assise entre passé et production actuelle, ceci sans dénaturer ses essais. S'il ne crée rien, il se montre grandement performant dans le genre qui l'intéresse. Le disque transporte, se pose, repart sur une trame alerte (Walk with your maker). Délibérément blues (Don't leave me), il allie émotion et énergie et bénéficie d'un impeccable mise en son.





Musicalement, c'est le summum. Big mama's door entérine l'excellence du Combo, convaincant jusqu'à ses ultimes instants avec ce Good morning love à l'harmonica enivrant. Un opus de haute volée.