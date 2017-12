Ambulance - Give it a try

Give it a try

Italien d'origine, Andrea Artistico vit à Bruxelles depuis une dizaine d'années et tient désormais le projet Ambulance . Influencé par les groupes écoutés à l'adolescence ( Radiohead , Travis ou encore Jeff Buckley ), il sort après quelques autres essais un EP d'obédience plutôt folk, qu'il intitule Give it a try .





Si le genre est à l'honneur sur Galicia, sous-tendu par ses percus et finement exécuté, il se pare de pop sur les deux excellents morceaux d'ouverture. Give it a try d'abord, chanson pop-folk à la fois mélodique et entraînante, puis dans ses pas Murphy's law, du même tonneau pop adroitement troussé, sans exagération et en s'en tenant avec succès à l'essentiel. Un violon orne par ailleurs discrètement cette seconde composition.





Avec le plus posé Ready, on élargit le panel et c'est une coloration folk qui prévaut, mélancolique, un peu prévisible toutefois. It's always darkest before the dawn laisse cette même impression de dextérité dans la composition, mêlée d'un côté un peu attendu qui n'entache que moyennement un EP aux cinq titres estimables bien qu'encore sages et prudents.