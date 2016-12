Alphatra - Gloria (EP)

Gloria (EP)

2016 - La Souterraine

Parisien, Alphatra sort un premier EP cinq titres avec Gloria . Ce dernier évolue entre pop française, post-punk et synth-punk, commençant par Prendre la fuite avec un certain brio. On débute donc bien, la chanson est percutante, courte et ramassée. Samedi soir use des mêmes éléments: synthés insistants, guitares attractives sans fioritures, voix punkisante et rythme appuyé. Ca fonctionne bien, voire très bien.





A mi-chemin, Cockpit s'appuie sur des basses profondes, ne déroge pas à la recette maison. Gloria nous rappelle une époque que d'aucuns, on les comprend aisément, regrettent; la fin des 70's et le début des 80's. Avec Des torrents, l'option débridée est encore de mise, elle breake cependant brièvement et on constate l'option mélodique du chant, judicieuse. Puis c'est l'éponyme Gloria, riffs secs dans la besace, qui met fin à un premier jet crédible, bien exécuté et de bon augure pour la carrière d'Alphatra.