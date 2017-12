Jahko Lion

Mon répertoire est varié. J'apprécie de pouvoir chanter plusieurs genres musicaux. J'ai besoin de cette liberté. Ces dernières années je travaille mes compositions avec la collaboration de musiciens de jazz. ce qui me donne une grande richesse musicale.

------------------------------------------- My directory is varied. I appreciate to be able to sing several musical genres. I need this freedom. These last years I work my compositions with the cooperation of musicians of jazz. What gives me a big musical wealth.